В партия Шария сообщили о жестоком избиении сторонников политсилы. Отмечается, что в Житомире и Полтаве, представители радикальных объединений напали на сторонников ППШ и нанесли им телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«19 июня в Полтаве было совершено нападение на членов областной организации партии и их родственников. При этом неизвестные лица угрожали убийством, нецензурно выражались, вели себя вызывающе. В результате нападения потерпевшими были получены травмы. Полицией было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленные лёгкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

22 июня в Житомире в офисе областной организации партии было совершено нападение на руководителя Житомирской областной организации партии Шария. В результате потерпевший получил сотрясение мозга, временно потерял зрение на левом глазу, требует клинического лечения и находится на лечении в больнице. Предварительно полицией данный инцидент квалифицирован по ч. 1 ст. 125 УК Украины, открыто уголовное производство.

«Стоит отметить, что указанные нападения совершались с целью противодействия законной деятельности партии, грубо нарушая общественный порядок, а потому должны быть квалифицированы по ст. 170 и 296 УК Украины», — добавили в партии.

В политсиле отмечают, что нападения на представителей партии Шария активизировались на прошлой неделе сразу же после масштабной акции ППШ под зданием Офиса Президента.

Сразу после проведения этой акции лидер партии Анатолий Шарий неоднократно заявлял, что к нему поступила информация о готовящейся «травле» по отношению к членам его партии и ее сторонникам со стороны праворадикальных организаций с целью запугивания и дискредитации данной политсилы в глазах общественности.

Отмечается, что по личному распоряжению высшего руководства усилили безопасность партийного актива, а также всеми областными штабами ППШ был сформирован план защиты от нападений Нацкорпуса и ряда других праворадикальных организация. Также было направлено соответствующее обращение в ОП, МВД и Нацполицию с требованием задержать нападавших и вынести им меру наказания.

«Все попытки спровоцировать членов моей политисилы на противозаконные действия или заявления о противозаконных действиях — намеренные провокации, направленные на предоставление возможности «правоохранительным органам» Украины начать преследование наших сторонников», — сказал Анатолий Шарий.

В политсиле заявили, что в распоряжении лидера партии имеется информация о якобы причастности Офиса Президента, СБУ и МВД к организации и проведению данных нападений на активистов партии.

Напомним, 19 июня члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партия Анатолия Шария.

Ранее сообщилось, что 17 июня под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.

В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шария подрались с националистами.