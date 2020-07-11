В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 800 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии уже достигло 52 843 человек, из которых около половины побороли болезнь.

Об это свидетельствуют данные СНБО.

За минувшие сутки большее число людей вылечились от коронавируса (861), нежели заболели. При этом умерли 27 человек, а общее количество жертв болезни уже составляет 1372 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (125), Львовской (119) и Закарпатской (108) областях.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.