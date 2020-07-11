С начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала DoZorro.

Сообщается, что в областях Украины за время пандемии опорные больницы закупили через Prozorro 1,2 миллиона медицинских масок на 9,5 миллионов гривен.

Больше всего медицинских масок купили опорные больницы Херсонской (166 тысяч штук) и Николаевской (165 тысяч штук) и Сумской (111 тысяч штук) областей.

При этом, меньше всего масок купили опорные больницы Хмельницкой (5 тысяч) И Донецкой (7 тысяч) областей.

Отмечается, что медицинские маски через Prozorro не закупали медучреждения Кировоградской, Луганской, Черниговской и Черкасской областей.

Стоит отметить, что в Николаевской области на сегодняшний день определено 6 опорных больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. В частности, Вознесенская многопрофильная больница, Первомайская центральная городская многопрофильная больница, Многопрофильная больница Баштанского района, Николаевская областная клиническая больница, Больница скорой медицинской помощи в Николаеве (БСМП) и Николаевская городская больница №3.

Ранее сообщалось, во время визита депутатов городского совета Сергея Кантора и Сергея Исакова в больницы № 3 и №1, в которых планируют, в случае необходимости, размещать больных коронавирусом выяснилось, что медикам не выдают маски, которые хранятся на складах для статистики.

После чего, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что считает правильным тот факт, что медицинские работники сами шьют себе повязки на лицо, хотя на складах лежат купленные за счет бюджета защитные маски.

При этом сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского горсовета еженедельно будет отчитываться о количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях города.

В марте 2020 года стало известно, что медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.