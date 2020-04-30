Депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств.

В частности, депутаты хотели узнать, насколько медучреждения обеспечены средствами спецзащиты и как происходит расход этих материалов, сообщает корреспондент НикВестей.

В городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».

— Покажите, сколько у вас повязок? — спросил депутат Сергей Кантор. — Маски и халаты. Три с лишним тысячи, — ответила старшая медсестра. — Подождите, сегодня 3,5 тысячи и вчера. Что вы сегодня носили? — продолжил Сергей Кантор. — Я так приблизительно сказала, — сказала старшая медсестра — У меня есть четкие данные. Маска, которую вы носите сейчас, вам ее выдали или вы ее купили, или сами пошили? — вел дальше Сергей Кантор. — Мне ее выдали, — сказала старшая медсестра. — Тогда математика у меня не складывается. Понимаете, о чем мы говорим? Вот здесь лежат 3,5 тысячи сегодня, вчера, позавчера. На 500 человек, чтобы сказать, что у нас 3,5 тысячи. При этом, люди ходят непонятно в каких масках и который день они в них ходят, — возмутился Сергей Кантор. — Покажите мне расходную ведомость, сколько вы выдали сегодня и вчера этих материалов?— продолжил Сергей Кантор. — У меня сотрудники сами шьют маски. Я, допустим, покупаю, — призналась старшая медсестра. — То есть, сегодня, вы хотите мне сказать, что никто из сотрудников на складе не получал положенное им средство спецзащиты? — спросил Сергей Кантор. — Нет, — ответила медсестра. — Вопросов нет, — подытожил депутат.

Сергей Кантор считает, что «рейд» по третьей горбольнице еще раз убедил его в том, что депутатам подают одну информацию, а на деле все обстоит совсем иначе.

— Мы живем же в одном городе. То, что мы сейчас здесь увидели, подтверждает то, о чем мы говорим там (на комиссии в горсовете, — прим.), когда обсуждаем эти проблемы. К примеру, мы задаем вопрос Ирине Шамрай (начальнице горздрава, — прим.): «Сколько вам нужно еще денег?». В той ситуации, что мы здесь увидели, действительно, не надо. Потому что, закупили, привезли и положили. Этот склад живет своей жизнью, а люди, которые на переднем фронте, или завтра будут, они шьют маски дома. Я думал, что меня переубедят во всем. К сожалению, я был прав, — сказал Сергей Кантор.

После проверки третьей горбольницы депутаты отправились в городскую больницу №1, которая определена базовой для госпитализации николаевцев с подтвержденным коронавирусом.

Главврач больницы Мария Грачева уверяла депутатов, что медики полностью всем обеспечены. При этом, показать журнал расхода материалов она не смогла. Она объяснила, что он находится в сейфе у главной медсестры, которая закончила рабочий день и уехала домой в Балабановку.

— Обеспечены полностью всем: спецодеждой, дезсредствами, всем. Так как это большие объемы, кроме аптечного пункта у нас есть еще…, — рассказала Мария Грачева. — Меня интересует посмотреть наличие, потому что мне дали справку. Во-вторых, я хочу посмотреть журнал расхода, — сказал Сергей Кантор. — Давайте, подъедем завтра утром. Я вам дам журналы. У меня сейчас все закрыто. Я же не буду сейчас вызывать людей ради этого, — предложила Мария Грачева.

В приемном отделении больницы депутаты Сергей Кантор и Сергей Исаков продолжили разговор с главным врачем и медсестрой.

— Сегодня, сколько сотрудников у вас сегодня работает? Меня интересует конкретно расход материалов за сегодня, — продолжил Сергей Кантор. — Отчет ведут старшие сестры. Конец рабочего дня. Приезжайте утром. Завтра в 8 утра,— ответила Мария Грачева. — Сейчас мы не можем посмотреть? — снова спросил депутат. — Конечно, нет. У меня старших сестер нет сейчас, — сказала главврач. — Вам дают какую-то информацию прихода-расхода? — спросил у медсестры отделения Сергей Кантор. — Есть специальные журналы. Они лежат в сейфе у старшей медсестры. У меня ключа нет. Старшая медсестра живет в Балабановке. Мне ее вызвать? — спросила в ответ медсестра. — Это счастье, что она живет в Балабановке, а не за Очаковом где-то там,— сказал депутат. — Вы считаете, это шутка? — возмутилась медсестра. — Я хочу увидеть журналы расходов, — не останавливался Сергей Кантор. — Приезжайте, завтра в 8, — сказала Мария Грачева, снова присоединившись к разговору. — В 8 утра меня это не устроит, потому что их уже заведут, — возмутился Сергей Кантор. — Они у нас ведутся годами! — ответила главврач.

Сергей Кантор решил пообщаться с медсестрой приемного отделения. Главврач оставила их, считая, что так разговор будет объективней.

— Сегодня мы получили одну коробку 50 штук на 3 человек, которые работают эти сутки, — рассказала медсестра. — Покажите, мне эту коробку. Она была полная? — спросил Сергей Кантор. — При мне она была полная, — ответила медсестра. — Вас работает 9 человека? Значит, вы должны были 15 масок израсходовать, — продолжал Сергей Кантор. — Кроме врачей, многие пациенты с улицы приходят без масок. Мы тоже их одеваем в эти маски, чтобы они не представляли угрозы для окружающих. Что мы делаем не так? — пояснила медсестра. — Эти маски давали вам? — снова спросил Сергей Кантор.

После последнего вопроса депутата медсестра разнервничалась и буквально выгнала депутатов и съемочную группу НикВестей из приемного отделения.

— Прекращайте эти игры. Stupid bloody bastards! Get out of here! (сказано было на английском: «Глупые, кровавые ублюдки! Проваливайте отсюда»), — сказала медсестра.

На этом диалог депутатов и сотрудников городской больницы №1 закончился. При этом, депутатам так и не показали склад с материалами спецзащиты и журнал расходов.

Отметим, что согласно актуальной информации мэрии в настоящее время первая горбольница имеет в наличии 2600 масок, третья — 2000.

Как сообщалось, еженедельно управление здравоохранения Николаевского горсовета будет отчитываться о количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях города.