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Депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств.
В частности, депутаты хотели узнать, насколько медучреждения обеспечены средствами спецзащиты и как происходит расход этих материалов, сообщает корреспондент НикВестей.
В городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».
— Покажите, сколько у вас повязок? — спросил депутат Сергей Кантор.
— Маски и халаты. Три с лишним тысячи, — ответила старшая медсестра.
— Подождите, сегодня 3,5 тысячи и вчера. Что вы сегодня носили? — продолжил Сергей Кантор.
— Я так приблизительно сказала, — сказала старшая медсестра
— У меня есть четкие данные. Маска, которую вы носите сейчас, вам ее выдали или вы ее купили, или сами пошили? — вел дальше Сергей Кантор.
— Мне ее выдали, — сказала старшая медсестра.
— Тогда математика у меня не складывается. Понимаете, о чем мы говорим? Вот здесь лежат 3,5 тысячи сегодня, вчера, позавчера. На 500 человек, чтобы сказать, что у нас 3,5 тысячи. При этом, люди ходят непонятно в каких масках и который день они в них ходят, — возмутился Сергей Кантор.
— Покажите мне расходную ведомость, сколько вы выдали сегодня и вчера этих материалов?— продолжил Сергей Кантор.
— У меня сотрудники сами шьют маски. Я, допустим, покупаю, — призналась старшая медсестра.
— То есть, сегодня, вы хотите мне сказать, что никто из сотрудников на складе не получал положенное им средство спецзащиты? — спросил Сергей Кантор.
— Нет, — ответила медсестра.
— Вопросов нет, — подытожил депутат.
Сергей Кантор считает, что «рейд» по третьей горбольнице еще раз убедил его в том, что депутатам подают одну информацию, а на деле все обстоит совсем иначе.
— Мы живем же в одном городе. То, что мы сейчас здесь увидели, подтверждает то, о чем мы говорим там (на комиссии в горсовете, — прим.), когда обсуждаем эти проблемы. К примеру, мы задаем вопрос Ирине Шамрай (начальнице горздрава, — прим.): «Сколько вам нужно еще денег?». В той ситуации, что мы здесь увидели, действительно, не надо. Потому что, закупили, привезли и положили. Этот склад живет своей жизнью, а люди, которые на переднем фронте, или завтра будут, они шьют маски дома. Я думал, что меня переубедят во всем. К сожалению, я был прав, — сказал Сергей Кантор.
После проверки третьей горбольницы депутаты отправились в городскую больницу №1, которая определена базовой для госпитализации николаевцев с подтвержденным коронавирусом.
Главврач больницы Мария Грачева уверяла депутатов, что медики полностью всем обеспечены. При этом, показать журнал расхода материалов она не смогла. Она объяснила, что он находится в сейфе у главной медсестры, которая закончила рабочий день и уехала домой в Балабановку.
— Обеспечены полностью всем: спецодеждой, дезсредствами, всем. Так как это большие объемы, кроме аптечного пункта у нас есть еще…, — рассказала Мария Грачева.
— Меня интересует посмотреть наличие, потому что мне дали справку. Во-вторых, я хочу посмотреть журнал расхода, — сказал Сергей Кантор.
— Давайте, подъедем завтра утром. Я вам дам журналы. У меня сейчас все закрыто. Я же не буду сейчас вызывать людей ради этого, — предложила Мария Грачева.
В приемном отделении больницы депутаты Сергей Кантор и Сергей Исаков продолжили разговор с главным врачем и медсестрой.
— Сегодня, сколько сотрудников у вас сегодня работает? Меня интересует конкретно расход материалов за сегодня, — продолжил Сергей Кантор.
— Отчет ведут старшие сестры. Конец рабочего дня. Приезжайте утром. Завтра в 8 утра,— ответила Мария Грачева.
— Сейчас мы не можем посмотреть? — снова спросил депутат.
— Конечно, нет. У меня старших сестер нет сейчас, — сказала главврач.
— Вам дают какую-то информацию прихода-расхода? — спросил у медсестры отделения Сергей Кантор.
— Есть специальные журналы. Они лежат в сейфе у старшей медсестры. У меня ключа нет. Старшая медсестра живет в Балабановке. Мне ее вызвать? — спросила в ответ медсестра.
— Это счастье, что она живет в Балабановке, а не за Очаковом где-то там,— сказал депутат.
— Вы считаете, это шутка? — возмутилась медсестра.
— Я хочу увидеть журналы расходов, — не останавливался Сергей Кантор.
— Приезжайте, завтра в 8, — сказала Мария Грачева, снова присоединившись к разговору.
— В 8 утра меня это не устроит, потому что их уже заведут, — возмутился Сергей Кантор.
— Они у нас ведутся годами! — ответила главврач.
Сергей Кантор решил пообщаться с медсестрой приемного отделения. Главврач оставила их, считая, что так разговор будет объективней.
— Сегодня мы получили одну коробку 50 штук на 3 человек, которые работают эти сутки, — рассказала медсестра.
— Покажите, мне эту коробку. Она была полная? — спросил Сергей Кантор.
— При мне она была полная, — ответила медсестра.
— Вас работает 9 человека? Значит, вы должны были 15 масок израсходовать, — продолжал Сергей Кантор.
— Кроме врачей, многие пациенты с улицы приходят без масок. Мы тоже их одеваем в эти маски, чтобы они не представляли угрозы для окружающих. Что мы делаем не так? — пояснила медсестра.
— Эти маски давали вам? — снова спросил Сергей Кантор.
После последнего вопроса депутата медсестра разнервничалась и буквально выгнала депутатов и съемочную группу НикВестей из приемного отделения.
— Прекращайте эти игры. Stupid bloody bastards! Get out of here! (сказано было на английском: «Глупые, кровавые ублюдки! Проваливайте отсюда»), — сказала медсестра.
На этом диалог депутатов и сотрудников городской больницы №1 закончился. При этом, депутатам так и не показали склад с материалами спецзащиты и журнал расходов.
Отметим, что согласно актуальной информации мэрии в настоящее время первая горбольница имеет в наличии 2600 масок, третья — 2000.
Как сообщалось, еженедельно управление здравоохранения Николаевского горсовета будет отчитываться о количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях города.
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Депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств.
В частности, депутаты хотели узнать, насколько медучреждения обеспечены средствами спецзащиты и как происходит расход этих материалов, сообщает корреспондент НикВестей.
В городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».
— Покажите, сколько у вас повязок? — спросил депутат Сергей Кантор.
— Маски и халаты. Три с лишним тысячи, — ответила старшая медсестра.
— Подождите, сегодня 3,5 тысячи и вчера. Что вы сегодня носили? — продолжил Сергей Кантор.
— Я так приблизительно сказала, — сказала старшая медсестра
— У меня есть четкие данные. Маска, которую вы носите сейчас, вам ее выдали или вы ее купили, или сами пошили? — вел дальше Сергей Кантор.
— Мне ее выдали, — сказала старшая медсестра.
— Тогда математика у меня не складывается. Понимаете, о чем мы говорим? Вот здесь лежат 3,5 тысячи сегодня, вчера, позавчера. На 500 человек, чтобы сказать, что у нас 3,5 тысячи. При этом, люди ходят непонятно в каких масках и который день они в них ходят, — возмутился Сергей Кантор.
— Покажите мне расходную ведомость, сколько вы выдали сегодня и вчера этих материалов?— продолжил Сергей Кантор.
— У меня сотрудники сами шьют маски. Я, допустим, покупаю, — призналась старшая медсестра.
— То есть, сегодня, вы хотите мне сказать, что никто из сотрудников на складе не получал положенное им средство спецзащиты? — спросил Сергей Кантор.
— Нет, — ответила медсестра.
— Вопросов нет, — подытожил депутат.
Сергей Кантор считает, что «рейд» по третьей горбольнице еще раз убедил его в том, что депутатам подают одну информацию, а на деле все обстоит совсем иначе.
— Мы живем же в одном городе. То, что мы сейчас здесь увидели, подтверждает то, о чем мы говорим там (на комиссии в горсовете, — прим.), когда обсуждаем эти проблемы. К примеру, мы задаем вопрос Ирине Шамрай (начальнице горздрава, — прим.): «Сколько вам нужно еще денег?». В той ситуации, что мы здесь увидели, действительно, не надо. Потому что, закупили, привезли и положили. Этот склад живет своей жизнью, а люди, которые на переднем фронте, или завтра будут, они шьют маски дома. Я думал, что меня переубедят во всем. К сожалению, я был прав, — сказал Сергей Кантор.
После проверки третьей горбольницы депутаты отправились в городскую больницу №1, которая определена базовой для госпитализации николаевцев с подтвержденным коронавирусом.
Главврач больницы Мария Грачева уверяла депутатов, что медики полностью всем обеспечены. При этом, показать журнал расхода материалов она не смогла. Она объяснила, что он находится в сейфе у главной медсестры, которая закончила рабочий день и уехала домой в Балабановку.
— Обеспечены полностью всем: спецодеждой, дезсредствами, всем. Так как это большие объемы, кроме аптечного пункта у нас есть еще…, — рассказала Мария Грачева.
— Меня интересует посмотреть наличие, потому что мне дали справку. Во-вторых, я хочу посмотреть журнал расхода, — сказал Сергей Кантор.
— Давайте, подъедем завтра утром. Я вам дам журналы. У меня сейчас все закрыто. Я же не буду сейчас вызывать людей ради этого, — предложила Мария Грачева.
В приемном отделении больницы депутаты Сергей Кантор и Сергей Исаков продолжили разговор с главным врачем и медсестрой.
— Сегодня, сколько сотрудников у вас сегодня работает? Меня интересует конкретно расход материалов за сегодня, — продолжил Сергей Кантор.
— Отчет ведут старшие сестры. Конец рабочего дня. Приезжайте утром. Завтра в 8 утра,— ответила Мария Грачева.
— Сейчас мы не можем посмотреть? — снова спросил депутат.
— Конечно, нет. У меня старших сестер нет сейчас, — сказала главврач.
— Вам дают какую-то информацию прихода-расхода? — спросил у медсестры отделения Сергей Кантор.
— Есть специальные журналы. Они лежат в сейфе у старшей медсестры. У меня ключа нет. Старшая медсестра живет в Балабановке. Мне ее вызвать? — спросила в ответ медсестра.
— Это счастье, что она живет в Балабановке, а не за Очаковом где-то там,— сказал депутат.
— Вы считаете, это шутка? — возмутилась медсестра.
— Я хочу увидеть журналы расходов, — не останавливался Сергей Кантор.
— Приезжайте, завтра в 8, — сказала Мария Грачева, снова присоединившись к разговору.
— В 8 утра меня это не устроит, потому что их уже заведут, — возмутился Сергей Кантор.
— Они у нас ведутся годами! — ответила главврач.
Сергей Кантор решил пообщаться с медсестрой приемного отделения. Главврач оставила их, считая, что так разговор будет объективней.
— Сегодня мы получили одну коробку 50 штук на 3 человек, которые работают эти сутки, — рассказала медсестра.
— Покажите, мне эту коробку. Она была полная? — спросил Сергей Кантор.
— При мне она была полная, — ответила медсестра.
— Вас работает 9 человека? Значит, вы должны были 15 масок израсходовать, — продолжал Сергей Кантор.
— Кроме врачей, многие пациенты с улицы приходят без масок. Мы тоже их одеваем в эти маски, чтобы они не представляли угрозы для окружающих. Что мы делаем не так? — пояснила медсестра.
— Эти маски давали вам? — снова спросил Сергей Кантор.
После последнего вопроса депутата медсестра разнервничалась и буквально выгнала депутатов и съемочную группу НикВестей из приемного отделения.
— Прекращайте эти игры. Stupid bloody bastards! Get out of here! (сказано было на английском: «Глупые, кровавые ублюдки! Проваливайте отсюда»), — сказала медсестра.
На этом диалог депутатов и сотрудников городской больницы №1 закончился. При этом, депутатам так и не показали склад с материалами спецзащиты и журнал расходов.
Отметим, что согласно актуальной информации мэрии в настоящее время первая горбольница имеет в наличии 2600 масок, третья — 2000.
Как сообщалось, еженедельно управление здравоохранения Николаевского горсовета будет отчитываться о количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях города.