Депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств.

В частности, депутаты хотели узнать, насколько медучреждения обеспечены средствами спецзащиты и как происходит расход этих материалов, сообщает корреспондент НикВестей.

В городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».

Сергей Кантор считает, что «рейд» по третьей горбольнице еще раз убедил его в том, что депутатам подают одну информацию, а на деле все обстоит совсем иначе.

После проверки третьей горбольницы депутаты отправились в городскую больницу №1, которая определена базовой для госпитализации николаевцев с подтвержденным коронавирусом.

Главврач больницы Мария Грачева уверяла депутатов, что медики полностью всем обеспечены. При этом, показать журнал расхода материалов она не смогла. Она объяснила, что он находится в сейфе у главной медсестры, которая закончила рабочий день и уехала домой в Балабановку.

В приемном отделении больницы депутаты Сергей Кантор и Сергей Исаков продолжили разговор с главным врачем и медсестрой.

Сергей Кантор решил пообщаться с медсестрой приемного отделения. Главврач оставила их, считая, что так разговор будет объективней.

После последнего вопроса депутата медсестра разнервничалась и буквально выгнала депутатов и съемочную группу НикВестей из приемного отделения.

— Прекращайте эти игры. Stupid bloody bastards! Get out of here! (сказано было на английском: «Глупые, кровавые ублюдки! Проваливайте отсюда»), — сказала медсестра.