Вирубка дерев на Миколаївщині завдала довкіллю ₴8 тисяч збитків
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:32, 08 січня, 2025
-
У Первомайському районі Миколаївської області 6 та 7 січня інспектори виявили три випадки незаконної вирубки дерев у Кривозерській громаді.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що громадяни спиляли дерева «Берест» і «Акація біла» у полезахисних лісових смугах з діаметрами стовбурів від 14 до 25 сантиметрів.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.
Правоохоронці склали три протоколи про адміністративні правопорушення, а також наклали штрафи в розмірі 510 грн кожному.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловіка засудили на 5 років за незаконну вирубку дерев в лісу.
Останні новини про: Держекоінспекція