  • середа

    8 січня, 2025

  • 6.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вирубка дерев на Миколаївщині завдала довкіллю ₴8 тисяч збитків

На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

У Первомайському районі Миколаївської області 6 та 7 січня інспектори виявили три випадки незаконної вирубки дерев у Кривозерській громаді.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що громадяни спиляли дерева «Берест» і «Акація біла» у полезахисних лісових смугах з діаметрами стовбурів від 14 до 25 сантиметрів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.

Правоохоронці склали три протоколи про адміністративні правопорушення, а також наклали штрафи в розмірі 510 грн кожному. 

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловіка засудили на 5 років за незаконну вирубку дерев в лісу. 

Останні новини про: Держекоінспекція

У Миколаєві поновили обрізку дерев на Соборній: поліція та екоінспекція вже прибули на місце
Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева
В Держекоінспекції відзвітували, що склали 31 протокол за порушення правил торгівлі ялинками
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль
новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

В Держекоінспекції відзвітували, що склали 31 протокол за порушення правил торгівлі ялинками
Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева
У Миколаєві поновили обрізку дерев на Соборній: поліція та екоінспекція вже прибули на місце

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

У 2024 році Миколаївщина сплатила до бюджету ₴3,4 млрд ПДВ

2 години тому

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Головне сьогодні