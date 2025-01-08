Вирубка дерев на Миколаївщині завдала довкіллю ₴8 тисяч збитків

На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

У Первомайському районі Миколаївської області 6 та 7 січня інспектори виявили три випадки незаконної вирубки дерев у Кривозерській громаді.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що громадяни спиляли дерева «Берест» і «Акація біла» у полезахисних лісових смугах з діаметрами стовбурів від 14 до 25 сантиметрів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.

Правоохоронці склали три протоколи про адміністративні правопорушення, а також наклали штрафи в розмірі 510 грн кожному.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловіка засудили на 5 років за незаконну вирубку дерев в лісу.