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На Миколаївщині чоловіка засудили на 5 років за вирубку дерев: збитки склали ₴3 млн

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

На Миколаївщині чоловіка засудили на 5 років за незаконну вирубку дерев в лісу. 

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 

Житель села Димівське у січні-березні 2024 року організував незаконну вирубку дерев у лісах на території Миколаївського району. 

— Чоловік залучив інших осіб, і вони за допомогою бензопил зрубали дерева, завдавши шкоди природі. Збитки, оцінені на понад 3 мільйони гривень, стали основою для кримінального провадження, — зазначено у повідомленні.

Новоодеський районний суд присудив організатору вирубки 5 років тюрми за незаконну порубку дерев та продаж зрубаних дерев.

Нагадаємо, що Вознесенському районі Миколаївської області, поблизу селища Веселинове, «чорні лісоруби» незаконно вирубали у лісі 64 дуби та 8 акацій. 

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