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₴524 тисячі збитків: на Миколаївщині чорні лісоруби понівечили дуби й акції

Незаконна вирубка дерев. Фото з відкритих джерелНезаконна вирубка дерев. Фото з відкритих джерел

У Вознесенському районі Миколаївської області, поблизу селища Веселинове, «чорні лісоруби» незаконно вирубали у лісі 64 дуби та 8 акацій. 

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За підрахунками державних інспекторів, збитки становлять 524 тисячі гривень.

Матеріали справи вже передані до правоохоронних органів, які розслідуватимуть цей випадок.

Раніше біля села Новомихайлівка Новобузької територіальної громади на Миколаївщині виявили двох чоловіків, які незаконно пиляли дерева.

Нагадаємо, у Миколаєві екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар». 

У Миколаєві, під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця. 

 

 

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