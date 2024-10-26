Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев
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- Даріна Мельничук
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16:35, 26 жовтня, 2024
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Біля села Новомихайлівка Новобузької територіальної громади на Миколаївщині виявили двох чоловіків, які незаконно пиляли дерева.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що чоловіки за допомогою бензопили спиляли дерева породи «В’яз», діаметрами стовбурів від 19 до 29 сантиметрів.
Наразі порушників притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали штрафи по 510 гривень.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить понад 12 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Миколаєві екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар».
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