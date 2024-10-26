Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Біля села Новомихайлівка Новобузької територіальної громади на Миколаївщині виявили двох чоловіків, які незаконно пиляли дерева.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловіки за допомогою бензопили спиляли дерева породи «В’яз», діаметрами стовбурів від 19 до 29 сантиметрів.

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Наразі порушників притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали штрафи по 510 гривень.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить понад 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар».