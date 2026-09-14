На Березанському лимані виявили незаконний вилов риби: збитки склали понад ₴339 тис.

На Березанському лимані чоловік незаконно виловив рибу на понад ₴339 тис. Фото: Держекоінспекція

На Березанському лимані поблизу села Чорноморка Миколаївського району виявили незаконний вилов риби. Збитки оцінили у понад 339 тисяч гривень.

Порушення виявили 11 вересня, повідомили у Державній екологічній інспекції.

Під час обстеження інспектори виявили чоловіка, який ловив рибу забороненою месиновою сіткою. В ній знаходилися 170 особин кефалі виду «Сингіль» та 15 молодих судаків.

За незаконний вилов інспектори нарахували понад 339 тисяч гривень збитків.

На порушника склали відповідні матеріали та направили їх до суду.

На Березанському лимані чоловік незаконно виловив рибу на понад ₴339 тис. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що на ставку біля Баштанки інспектори спіймали чоловіка, який ловив рибу чотирма забороненими сітками.