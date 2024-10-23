₴87 тисяч збитків: у Миколаєві важкою технікою пошкодили газон на «Флотському бульварі»

У Миколаєві екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар».

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори зазначають, що працівник КП «Миколаївські парки» використовував важку техніку для демонтажу тротуарної плитки та пошкодив газон площею 32 квадратні метри.

Комунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Комунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Екологи склали адмінпротокол, а шкоду оцінили в понад 87 тисяч гривень. Справу передали до Центрального районного суду міста Миколаєва для притягнення винних до відповідальності.

Раніше у Миколаєві, під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця.