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₴87 тисяч збитків: у Миколаєві важкою технікою пошкодили газон на «Флотському бульварі»

У Миколаєві екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар». 

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори зазначають, що працівник КП «Миколаївські парки» використовував важку техніку для демонтажу тротуарної плитки та пошкодив газон площею 32 квадратні метри.

Комунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округуКомунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу
Комунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округуКомунальники понівечили газон важкою технікою. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Екологи склали адмінпротокол, а шкоду оцінили в понад 87 тисяч гривень. Справу передали до Центрального районного суду міста Миколаєва для притягнення винних до відповідальності.

Раніше у Миколаєві, під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця. 

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