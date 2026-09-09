 На Первомайщині палій стерні сплатив тільки ₴3 тис. штрафу

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Головна Новини Екологія 22:27, 09 вересня, 2026

На Первомайщині палій стерні сплатив тільки ₴3 тис. штрафу

У Первомайському районі чоловіка, який випалював стерню та залишки пожнив, оштрафували на 3060 гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Випалене поле. Фото: ДержекоінспекціяВипалене поле. Фото: Держекоінспекція
Випалене поле. Фото: ДержекоінспекціяВипалене поле. Фото: Держекоінспекція

Факт спалювання інспектори зафіксували під час патрулювання. Палія знайшли та притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 77-1 КУпАП. Штраф він уже повністю сплатив до державного бюджету.

У Держекоінспекції нагадали, що спалювання сухої рослинності шкодить ґрунту, може спричинити масштабні пожежі та є порушенням закону.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося понад 1,6 тисячі пожеж в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула майже дві тисячі гектарів.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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