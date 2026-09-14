 Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску

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Головна Новини Екологія 14:43, 14 вересня, 2026

Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску

Біля села Новопетрівське Миколаївського району інспектори виявили незаконний забір піску.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За фактом порушення інспектори склали три протоколи за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«На кожного з трьох порушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень», — йдеться в повідомленні.

Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: ДержекоінспекціяТрьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: Держекоінспекція
Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: ДержекоінспекціяТрьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що поблизу села Каравелове Мішково-Погорілівської громади інспектори виявили факт незаконного видобутку піску за допомогою спецтехніки.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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