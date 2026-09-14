Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Біля села Новопетрівське Миколаївського району інспектори виявили незаконний забір піску.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За фактом порушення інспектори склали три протоколи за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«На кожного з трьох порушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що поблизу села Каравелове Мішково-Погорілівської громади інспектори виявили факт незаконного видобутку піску за допомогою спецтехніки.
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