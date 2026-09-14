Біля села Новопетрівське Миколаївського району інспектори виявили незаконний забір піску.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За фактом порушення інспектори склали три протоколи за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«На кожного з трьох порушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень», — йдеться в повідомленні.

Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: Держекоінспекція Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що поблизу села Каравелове Мішково-Погорілівської громади інспектори виявили факт незаконного видобутку піску за допомогою спецтехніки.