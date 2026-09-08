Поблизу села Каравелове чоловіка оштрафували за незаконний видобуток піску
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Поблизу села Каравелове Мішково-Погорілівської громади інспектори виявили факт незаконного видобутку піску за допомогою спецтехніки.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Під час рейду інспектори зафіксували, як чоловік завантажував пісок автонавантажувачем у причіп вантажного автомобіля. На вимогу екологів роботи припинили, а видобутий пісок повернули на місце.
На порушника склали протокол та винесли постанову про адміністративне правопорушення за статтею 47 КУпАП (порушення права державної власності на надра). Його оштрафували на 1 700 гривень.
Нагадаємо, що під час рейду на річці Турунчук поблизу села Троїцьке Одеського району правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу забороненими знаряддями.
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