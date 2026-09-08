Поблизу села Каравелове чоловіка оштрафували за незаконний видобуток піску

Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото Екоінспекція

Поблизу села Каравелове Мішково-Погорілівської громади інспектори виявили факт незаконного видобутку піску за допомогою спецтехніки.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час рейду інспектори зафіксували, як чоловік завантажував пісок автонавантажувачем у причіп вантажного автомобіля. На вимогу екологів роботи припинили, а видобутий пісок повернули на місце.

Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото Екоінспекція Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото Екоінспекція

На порушника склали протокол та винесли постанову про адміністративне правопорушення за статтею 47 КУпАП (порушення права державної власності на надра). Його оштрафували на 1 700 гривень.

Нагадаємо, що під час рейду на річці Турунчук поблизу села Троїцьке Одеського району правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу забороненими знаряддями.