У Березанському лимані чоловік незаконно ловив рибу: збитки оцінили у ₴60 тис.

Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: Держекоінспекція

У Березанському лимані поблизу села Матіясове на Миколаївщині виявили незаконний вилов риби. Чоловік виловив понад 30 рибин різних видів, завдавши державі збитків майже на 60 тисяч гривень.

Порушення 25 серпня зафіксували інспектори разом із представниками 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«Громадянин незаконно виловив 2 судаки, 9 тараней, 2 бичків, 5 пузанків, 1 ставриду та 14 кефалей», — йдеться в повідомленні.

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На порушника склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи передадуть до районного суду.

Загальну суму збитків, завданих державі незаконним виловом, оцінили майже у 60 тисяч гривень.

У Державній екологічній інспекції нагадали, що зараз діє заборона на вилов азово-чорноморських кефалей. Вона триватиме з 20 серпня до 10 вересня 2026 року та поширюється, зокрема, на Березанський лиман.

Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялося, що на Хаджибейському лимані 18 серпня виявили факт масової загибелі піленгаса. Замор водних біоресурсів зафіксували поблизу сіл Болгарка та Паліївка Одеського району.