У 2024 році Миколаївщина сплатила до бюджету ₴3,4 млрд ПДВ

Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У 2024 році платники податків Миколаївської області перерахували до державного бюджету 3,4 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ).

Це на 1,4 мільярда більше, ніж за минулий рік, повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Слід зазначити, що ПДВ займає майже чверть усіх надходжень до державного бюджету з області, а саме 25,8%.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.