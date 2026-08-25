 Платники Миколаївщини сплатили до держбюджету понад ₴2 млрд військового збору

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Головна Новини Економіка 19:09, 25 серпня, 2026

Платники Миколаївщини сплатили до держбюджету понад ₴2 млрд військового збору

За сім місяців Миколаївщина перерахувала понад ₴2 млрд військового збору. Ілюстративне фото: МикВістіЗа сім місяців Миколаївщина перерахувала понад ₴2 млрд військового збору. Ілюстративне фото: МикВісті

За сім місяців 2026 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 2,1 мільярда гривень військового збору.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 28,6%, або на 466,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Зазначається, що питома вага військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 20%.

Нагадаємо, що за пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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