Платники Миколаївщини сплатили до держбюджету понад ₴2 млрд військового збору

За сім місяців Миколаївщина перерахувала понад ₴2 млрд військового збору. Ілюстративне фото: МикВісті

За сім місяців 2026 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 2,1 мільярда гривень військового збору.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 28,6%, або на 466,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Зазначається, що питома вага військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 20%.

Нагадаємо, що за пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.