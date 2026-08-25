Платники Миколаївщини сплатили до держбюджету понад ₴2 млрд військового збору
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За сім місяців 2026 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 2,1 мільярда гривень військового збору.
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 28,6%, або на 466,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Зазначається, що питома вага військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 20%.
Нагадаємо, що за пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.
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