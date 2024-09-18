  • середа

    18 вересня, 2024

  • 14.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 14.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Законопроєкт про підвищення податків: як проголосували миколаївські нардепи

Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народуМиколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області.

Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».

За законопроєкт №11416-д проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Артем Чорноморов, Ірина Кормишкіна, Максим Дирдін, Ігор Негулевський. Нардеп Ігор Копитін був відсутнім. 

Цей законопроєкт передбачає історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів гривень в наступному.

Законопроєкт передбачає зокрема:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%,
  • збільшення податків для ФОПів 1-2 груп,
  • авансові внески на АЗС,
  • 1% податок для ФОПів 3-ї групи,
  • 25% податку на прибуток для фінансових установ,
  • помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання,
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада у першому читанні не набрала необхідної кількості голосів за законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень. Однак всі присутні народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували «за» цей законопроєкт.

Пізніше Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт до повторного першого читання.

Читайте також:

новини

«Справа зависла у суді», — бізнесмен розповів, що вже рік не може добитися рішення по закупівлям з реконструкції водогону у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

В ОВА повідомили, що сума збитків екології Миколаївщини через війну сягнула ₴90 млрд, але «ці дані збільшуються щодня»

Юлія Бойченко
новини

В ОВА хочуть створити чотири нові заповідники на Миколаївщині: це питання розглянуть депутати облради

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва витратили ₴1,7 млн на нову дорогу до трьох приватних котеджів на березі Бугу

Юлія Бойченко
новини

70% людей, які пройшли перекваліфікацію на базі профтеху в Миколаєві, знайшли нову роботу

Аліса Мелік-Адамян

«Справа зависла у суді», — бізнесмен розповів, що вже рік не може добитися рішення по закупівлям з реконструкції водогону у Миколаєві

Вночі ракетою Х-59 вдарили по Баштанському району на Миколаївщині

42 хвилини тому

Головне сьогодні