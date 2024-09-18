Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області.

Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».

За законопроєкт №11416-д проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Артем Чорноморов, Ірина Кормишкіна, Максим Дирдін, Ігор Негулевський. Нардеп Ігор Копитін був відсутнім.

Цей законопроєкт передбачає історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів гривень в наступному.

Законопроєкт передбачає зокрема:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%,

збільшення податків для ФОПів 1-2 груп,

авансові внески на АЗС,

1% податок для ФОПів 3-ї групи,

25% податку на прибуток для фінансових установ,

помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання,

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада у першому читанні не набрала необхідної кількості голосів за законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень. Однак всі присутні народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували «за» цей законопроєкт.

Пізніше Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт до повторного першого читання.