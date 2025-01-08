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У 2024 році на ремонт доріг у Первомайському районі витратили ₴28,2 млн

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Фото travels.in.uaПервомайськ з висоти пташиного польоту. Фото travels.in.ua

У 2024 році на ремонт доріг Первомайського району Миколаївщини витратили 28,2 мільйона гривень.

Про це повідомив очільник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу 8 січня, повідомляють «МикВісті».

За його словами, у 2024 році з бюджету Первомайського району кошти були спрямовані на:

• оплату праці та нарахування зі сплати енергоносіїв – 1 мільярд 247 мільйонів 100 тисяч гривень;
• поточний капітальний ремонт об'єктів та споруд цивільного захисту населення – 27,8 мільйона гривень;
• фінансування заходів цивільного захисту – 7 мільйонів гривень;
• підготовку та стале проходження опалювального сезону – 29 мільйонів гривень;
• ремонт та капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення – 14,1 мільйона гривень;
• ремонт та утримання доріг – 28,2 мільйона гривень;
• природоохоронні заходи – 800 тисяч гривень;
• підтримку Збройних Сил України та заходи оборони – 42,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг планувала витратити 691 мільйон гривень. 

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