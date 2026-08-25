Миколаївщина отримає понад ₴285 млн на поточний ремонт доріг
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Миколаївській області отримає 285,5 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямують на поточний ремонт та утримання пошкоджених доріг місцевого значення.
Відповідне розпорядження Уряд ухвалив 21 серпня, пишуть «МикВісті».
Загалом із резервного фонду державного бюджету на невідкладні роботи виділили майже 26 мільярди гривень.
Так, понад 24 мільярди гривень отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Ці кошти спрямують на ремонт та утримання пошкоджених автомобільних доріг державного значення.
Ще понад 1,8 мільярди гривень розподілили між обласними державними та військовими адміністраціями для ремонту й утримання доріг місцевого значення.
Слід зазначити, що майже 150 мільйонів гривень отримає і Херсонська область.
Відвітувати про використання виділених коштів мають до 29 грудня цього року.
Раніше повідомлялось, що жителі Малої Коренихи скаржаться на розбиту дорогу у напрямку Радісного Саду. Через численні ями водіям доводиться їхати повільно, постійно маневрувати, а іноді — виїжджати на зустрічну смугу.
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