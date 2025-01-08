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«Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей у ​​2024 році

«Укрзалізниця» евакуювала більше 30 тисяч людей у 2024 році. Фото: УкрзалізницяЗалізничники евакуювали більше 30 тисяч людей у 2024 році. Фото: Укрзалізниця

Минулого року «Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей. Більша частина пасажирів — вразливі групи, особи з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що залізничники вивозили людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда.

Загалом із початку повномасштабної вторгнення майже 4,2 мільйона пасажирів виїхало до безпечних місць.

Нагадаємо, з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.

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