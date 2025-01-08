«Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей у 2024 році
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- Даріна Мельничук
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21:33, 08 січня, 2025
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Минулого року «Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей. Більша частина пасажирів — вразливі групи, особи з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що залізничники вивозили людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда.
Загалом із початку повномасштабної вторгнення майже 4,2 мільйона пасажирів виїхало до безпечних місць.
Нагадаємо, з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.
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