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З окупованої Херсонщини повернули 17-річного хлопця, який пережив катування росіян

З окупованої Херсонщини повернули 17-річного хлопця, фото: Save UkraineХлопець загорнувся в прапор України, фото: Save Ukraine

З тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця.

Про це 8 січня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, юнак пережив допити, погрози й переслідування від російської окупаційної влади. Допомогла його врятувати команда Офісу уповноваженого з прав людини.

«Зараз хлопець перебуває у безпеці й отримує психологічну, фінансову й гуманітарну допомогу. А головне — його життю більше нічого не загрожує. Попереду — відновлення та возз’єднання з родиною», — написав Олександр Прокудін.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, примусово переміщеним та депортованим дітям росіяни змінюють персональні дані для того, аби рідні та Україна не змогли їх віднайти та повернути.

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