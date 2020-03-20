Медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.

Об этом сегодня, 20 марта, во время сессии николаевского городского совета сообщила начальница горздрава Ирина Шамрай, передают НикВести.

— 18 марта учреждения здравоохранения Николаева получили из областной базы спецмедпоставки 34 тысячи 250 масок, которые были 18 марта распределены по всем медицинским учреждениям города. Стоимость одной маски 74 копейки. Кроме того, наши учреждения Николаева готовились раньше и работали раньше… 22 тысячи 700 было получено из благотворительного фонда «Оливковая ветвь». Вообще учреждения Николаева, есть распределение, получили за последнюю неделю 57 тысяч 190 масок, которые распределены исключительно по лечебным учреждениям Николаева, - рассказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.