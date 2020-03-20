Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение 48 часов в Украину привезут:

• 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всей Украине

• 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости

• 1 миллион масок, которые направят в аптеки

• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

– Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина, - сказал президент.

Также он поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление первой партии экспресс-тестов.

– Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что в такие короткие сроки они смогли это сделать, - сказал Владимир Зеленский.

В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.