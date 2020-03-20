|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.2 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.5 грн
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
Владимир Зеленский сообщил, что в течение 48 часов в Украину привезут:
• 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всей Украине
• 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости
• 1 миллион масок, которые направят в аптеки
• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.
– Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина, - сказал президент.
Также он поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление первой партии экспресс-тестов.
– Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что в такие короткие сроки они смогли это сделать, - сказал Владимир Зеленский.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
Владимир Зеленский сообщил, что в течение 48 часов в Украину привезут:
• 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всей Украине
• 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости
• 1 миллион масок, которые направят в аптеки
• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.
– Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина, - сказал президент.
Также он поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление первой партии экспресс-тестов.
– Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что в такие короткие сроки они смогли это сделать, - сказал Владимир Зеленский.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.