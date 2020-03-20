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В Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении к народу, пишут НикВести.
– У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат. А поэтому, можем констатировать, в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы и он возвращается домой. это самая приятная новость за последние дни. И она свидетельствует о том, что все будет хорошо. Главное — сохранять спокойствие и режим изоляции, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что в Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.
В Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении к народу, пишут НикВести.
– У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат. А поэтому, можем констатировать, в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы и он возвращается домой. это самая приятная новость за последние дни. И она свидетельствует о том, что все будет хорошо. Главное — сохранять спокойствие и режим изоляции, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что в Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.