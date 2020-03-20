В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире.

Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» отметила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, пишет «Интерфакс-Украина».

— Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике, но это во всем мире, - сказала Ольга Голубовская.

Она указала, что с такой пандемией ни нынешнее поколение, ни предыдущее поколение не сталкивалось.

— Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия «испанского» гриппа. Поэтому всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения, - отметила Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская пояснила, что к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мер, чтобы это не приняло быстрое течение, когда не выдерживают системы здравоохранения даже экономически сильных и подготовленных стран.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.