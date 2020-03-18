Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Вирус к нам идет. Можно с уверенностью сказать, что в Николаеве, в Украине сегодня находится очень много людей, у которых есть вирус, они фактически являются переносчиками этого вируса, а он сейчас находится в инкубационном периоде. Опять же, статистика мировая говорит, что 17,5 дней — инкубационный период. Это означает, что даже если те люди которые вернулись неделю назад и у них нет никаких симптомов, то через неделю-полторы мы эти симптомы увидим, — отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.

Комментируя ситуацию с общественным транспортом, он обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы к коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.