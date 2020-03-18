Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала «НИС-ТВ» сегодня, 18 марта, сообщают НикВести.

— В общем-то пассажиропоток уменьшился, нормальные люди адекватные услышали, что нужно никуда не передвигаться и сидеть дома. Сегодня с утра я ехал, специально на машине объехал город, вижу, что огромное количество людей пенсионного возраста, люди, которые в первую очередь подвержены… 85% умерших людей в мире - это люди за 65. И вот мы им говорим: будьте внимательными, вы больше всего подвержены вирусу, посидите чуть-чуть дома, не работают сегодня учреждения, все закрыто. Нет, все прутся, идут туда, лезут в эти трамваи и троллейбусы, чтобы поехать… Остановитесь! Вы же потом заболеете, вас никакие деньги не спасут, ничего не спасет вас от этого. Чисто по-человечески, говорю не как городской голова, да успокойтесь, подождите чуть-чуть, это же ваша жизнь! Что может буть дороже человеческой жизни? Останьтесь дома! Нет, бегут, пытаются, с 7 утра стоят на остановках, в толпах, собираются куда-то ехать. Не знаю,. куда они едут. Зайдите в ближайший магазин, купите еды немного и сидите дома. Не работают ни «Николаевоблтеплоэнерго», ни «ТЭЦ», ни «Николаевводоканал», ни «Николаевгаз». Все места, где могут быть скопления людей, закрыты до 3 апреля. Находитесь дома, некуда ехать. Все равно идут, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, вчера, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.