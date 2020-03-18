Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала «НИС-ТВ» сегодня, 18 марта, сообщают НикВести.

⚡️Вся оперативная информация о борьбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести

→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti

Городской голова добавил, что результаты их анализов должны быть «сегодня-завтра».

— Фактически у нас с подозрением находится сейчас 7 человек в областной инфекционной больнице. Все анализы с них собраны, отправлены для изучения в Киев. Результаты тестов должны быть сегодня-завтра по этим больным, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что по состоянию на утро, 18 марта, в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.