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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала «НИС-ТВ» сегодня, 18 марта, сообщают НикВести.
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Городской голова добавил, что результаты их анализов должны быть «сегодня-завтра».
— Фактически у нас с подозрением находится сейчас 7 человек в областной инфекционной больнице. Все анализы с них собраны, отправлены для изучения в Киев. Результаты тестов должны быть сегодня-завтра по этим больным, - заявил Александр Сенкевич.
Напомним, что по состоянию на утро, 18 марта, в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала «НИС-ТВ» сегодня, 18 марта, сообщают НикВести.
⚡️Вся оперативная информация о борьбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Городской голова добавил, что результаты их анализов должны быть «сегодня-завтра».
— Фактически у нас с подозрением находится сейчас 7 человек в областной инфекционной больнице. Все анализы с них собраны, отправлены для изучения в Киев. Результаты тестов должны быть сегодня-завтра по этим больным, - заявил Александр Сенкевич.
Напомним, что по состоянию на утро, 18 марта, в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.