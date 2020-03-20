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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, опубликованном сегодня, 20 марта, сообщают НикВести.
— Главам ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев, - сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.
Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, опубликованном сегодня, 20 марта, сообщают НикВести.
— Главам ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев, - сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.
Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.