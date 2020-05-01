Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай считает правильным, что медицинские работники сами шьют себе повязки на лицо, хотя на складах лежат купленные за счет бюджета защитные маски.

Об этом Ирина Шамрай сказала вчера, 30 апреля, в эфире телеканала Март.

— Если сотрудники и шьют себе маски, то в этом нет ничего такого, потому что эпидемия 2009 - 2010 года, когда было очень большое количество по стране, умерли по стране больше 100 беременных от гриппа H1N1. Мы шили маски, в области их было нашито больше 10 тысяч, и они использовались, ими пользуются и сегодня. Есть такие стандарты к шитью такого вида защиты. И сегодня, если лечебное заведение заведение принимает решение, или закупить маски по 18 гривен, а когда мы выделили деньги в марте, то маски одноразовые стоили так дорого, то в этом нет ничего такого. Они абсолютно так, как и одноразовые средства индивидуальной защиты, должны параллельно применяться в наших лечебных заведениях, они обрабатываются, дезинфицируются. Их позитив в том, что они используются не один раз. Их можно использовать столько, сколько это нужно, - сказала Ирина Шамрай.

Она рассказала, что в городских лечебных учреждениях есть недельный запас средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. В случае необходимости, он будет пополняться.

— Поверьте, я больше всего переживаю и заинтересована в том, чтобы наши медицинские работники были здоровы, защищены. Если, не дай бог, у нас будет развиваться эпидемия, чтобы наши медицинские работники были в строю, а не были массово инфицированы, чтобы не было кому предоставлять медицинскую помощь. Поэтому, мы это отслеживаем. Еще в марте у нас были проведены занятия, где были выявлены недостатки, были проведены рейды во главе с заместителем городского головы по лечебным учреждениям, по результатам которых были приняты организационные и административные решения. Поэтому, это отслеживается. И я считаю, что сегодня каждый медработник сознательный, он понимает, что COVID не где-то далеко, а у каждого пациента, который поступает в стационар, мы рассматриваем как подозреваемого. Поэтому, конечно же, защищаемся, применяем меры индивидуальной защиты. Но мы все люди, и медработник в быту тоже может получить это заболевание, как получили двое из трех медицинских работников, которые сегодня в Николаеве инфицированы. На неделю есть однозначно. Дальше, если будет такая ситуация, что не будет хватать, то мы будем проводить перераспределение по лечебным учреждениям. Сейчас продолжается закупка средств индивидуальной защиты, мы их закупаем сотнями и тысячами, распределяем по нашим медучреждениям для того, чтобы мы были готовы предоставлять медицинскую помощь и были максимально защищены, как это требуют регламентирующие приказы, - сказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что в Николаеве медикам не выдают маски, которые хранятся на складах для статистики. Об этом стало известно во время визита депутатов городского совета Сергея Кантора и Сергея Исакова в больницы №№ 3 и 1, в которых планируют, в случае необходимости, размещать больных коронавирусом.

Как сообщалось, еженедельно управление здравоохранения Николаевского горсовета будет отчитываться о количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях города.