На Донбассе в результате обстрела боевиков 10 июля погиб 31-летний украинский военный Тарас Матвиев, который служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, младший лейтенант погиб в результате вражеского обстрела позиций украинский военных под Троицким.

— Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник с Жидачивского района Тарас Матвиев, - сообщили в ОГА.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 17 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое — получили ранения.