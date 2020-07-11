На месте происшествия не найдено оружие из которого стреляли в главу Николаевской областной организации партии «Свобода» Демида Губского.

Об этом сообщил брат пострадавшего — Владимир Губский на своей странице в Facebook.

— Полиция отказывается что-то говорить конкретно, начинают давить на попытку самоубийства, но при этом признают, что оружия на месте происшествия нет. Поведение полиции очень настораживает, поэтому возможно необходимости и в информационной помощи, - пишет Владимир Губский.

Также он отметил, что Демид Губский находится в тяжелом состоянии и попросил о финансовой поддержке и помощи в поисках доноров.

— Очень нужна финансовая помощь и доноры. На понедельник их надо 10. Всем, кто может помочь деньгами, моя карта: 4149499136975057. Будем благодарны за все, что есть. По лекарствам уже сейчас выходит много — дальше, думаю, будет еще больше, - написал Владимир Губский.

Напомним, глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский получил огнестрельное ранение в голову. Выстрел в 33-летнего мужчину в его же квартире совершил неизвестный.