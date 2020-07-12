В центре Одессы горит жилой 3-этажный дом. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 11:02 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 3-этажном жилом доме по улице Бунина, 35.

По прибытию на место вызова спасателей установлены возгорания на втором и третьем этаже и крыше жилого дома.

Подразделения ГСЧС работают по повышенному номеру вызова.

Как сообщает Думская со ссылкой на очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Официанты расположенной на первом этаже пиццерии «Олио» принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья. Вокруг собралось много зевак, которые снимают происходящее на видео.