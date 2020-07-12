В Херсонской области за минувшие сутки ликвидировали 18 пожаров в экосистемах. Общая площадь пожаров составила около 5 гектаров.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области.

«11 июля зафиксировано 18 пожаров в экосистемах области, из которых 2 возникших на территории Великоалександровского лесоохотничьего хозяйства. Пожары сухой растительности ликвидированы силами областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лесной подстилки - совместно с работниками лесной охраны. Общая площадь пожаров составила около 5 гектаров», - говорится в сообщении.

Указано, что, несмотря на высокий уровень пожароопасности, Служба «101» призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и не разводить открытый огонь у лесной зоны, полей, а также не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Напомним, за сутки на Николаевщине было 8 пожаров сухой травы и мусора