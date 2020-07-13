В Харькове «Национальный корпус» провел акцию возле дома бывших депутатов Партии регионов Сергея и Александра Кацуб, которая закончилась стычкой с представителями партии Анатолия Шария.
Об ээтом пишет Бабель.
Как сообщили в «Нацкорпусе», к дому семьи Кацуб пришли из-за их «поддержки и финансирования сомнительных пророссийских инициатив, в частности партии Шария».
По словам руководителя центрального штаба «Нацкорпуса» Максима Жорина, националисты возле дома Кацуб встретили руководство харьковского отделения партии Шария. Они разрисовали ворота дома и облили зеленкой оппонентов.
Вскоре завязалась стычка с применением слезоточивого газа, в результате которой часть сторонников Шария были избиты — они убежали.
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и сообщила о госпитализации двух мужчин. «В результате происшествия пострадали 22 и 32-летние мужчины», — отметили в полиции.
Сам Шарий у себя в Telegram-канале заявил, что националисты использовали огнестрельное оружие, хотя на видео этого не видно. Полиция также не сообщила о применении оружия.
В Харькове «Национальный корпус» провел акцию возле дома бывших депутатов Партии регионов Сергея и Александра Кацуб, которая закончилась стычкой с представителями партии Анатолия Шария.
Об ээтом пишет Бабель.
Как сообщили в «Нацкорпусе», к дому семьи Кацуб пришли из-за их «поддержки и финансирования сомнительных пророссийских инициатив, в частности партии Шария».
По словам руководителя центрального штаба «Нацкорпуса» Максима Жорина, националисты возле дома Кацуб встретили руководство харьковского отделения партии Шария. Они разрисовали ворота дома и облили зеленкой оппонентов.
Вскоре завязалась стычка с применением слезоточивого газа, в результате которой часть сторонников Шария были избиты — они убежали.
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и сообщила о госпитализации двух мужчин. «В результате происшествия пострадали 22 и 32-летние мужчины», — отметили в полиции.
Сам Шарий у себя в Telegram-канале заявил, что националисты использовали огнестрельное оружие, хотя на видео этого не видно. Полиция также не сообщила о применении оружия.