В зоне боевых действий на Донбассе 12 июля незаконные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один — боевое травмирование. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали позиции войск у Новотошковского, Крымского, Орехово, Хутора Вольного, Луганского, Авдеевки, Опытного, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

Боевики применили запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные применили штатное вооружение и ответили на обстрелы.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки боевики со стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке, применив артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы.

В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде возле частного дома и ударной волной повредил окна квартиры. Еще один боеприпас попал в крышу дома. Он не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.