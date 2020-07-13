Апелляционный суд США по Седьмому округу издал постановление в воскресенье, которое позволит казнить первого федерального заключенного за последние 17 лет.

Об этом сообщает CNN.

Казнь осужденного убийцы Даниэля Льюиса Ли была назначена на понедельник, но суд нижестоящей инстанции в пятницу отложил ее после того, как семья жертв подала ходатайство о ее задержке из-за пандемии коронавируса и страха подвергнуться риску инфицирования.

Ли, бывший сторонник превосходства белых, убил семью из трех человек. Изначально он должен был быть казнен в декабре, но его дело было отложено после того, как суды заблокировали вынесение смертного приговора.

Эрлин Петерсон, чья дочь, внучка и зять были подвергнуты пыткам, убиты и брошены в озеро Ли и соучастником, выступила против казни преступника. Она сказала в прошлом году, что она не хотела, чтобы это было сделано от ее имени.

Напомним, в США возобновили смертную казнь на федеральном уровне.