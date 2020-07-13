В Украине за минувшие сутки, 12 июля, обнаружили 612 новых случаев Коронавирусной заболеванием. Также известно, что 385 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 54 тысяч 133 человек, из них 26 тысяч 503 инфицированных выздоровели, а 1398 — умерли от осложнений. На сегодня все еще болеет 26 тысяч 232 человека.

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