Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом — впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

«Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном количество новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в мире. По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых случаев инфицирования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это несколько больше, чем предыдущий антирекорд, о котором ВОЗ сообщила 10 июля. Тогда было подтверждено 228 102 случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.