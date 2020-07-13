На причале № 3 Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» частный портовый оператор разлил растительное масло.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля во время грузовых работ, сообщают в порту.

Сообщается, что в порту установили боновые заграждения с помощью которых было локализовано загрязнения.

— В работу запустили специализированное судно т/х «МНМС-101». Всего от растительного масла очищено 400 м2 акватории, - сказали в порту.

Сообщается, что администрация порта совместно с представителями Государственной экологической инспекции в Николаевской области отобрала пробы воды в акватории в месте загрязнения.

— Слаженной и совместной работой работников порта были приняты все необходимые меры по ликвидации последствий загрязнения растительной масло, - сообщили в порту.

Напомним, что в порту «Южный» в Одесской области 30 апреля в результате аварии с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) произошел сброс пальмового масла.