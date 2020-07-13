Российские оккупационные войска в понедельник 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских защитников погибли.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

«13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения. К большому сожалению, на протяжении этих суток двое наших мужественных защитников погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку от Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли украинские опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку от Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

По информации штаба, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 12 июля незаконные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один — боевое травмирование. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.