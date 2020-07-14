В понедельник вечером, 13 июля, в Бердянске (Запорожская область) мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли во дворе, под окнами его квартиры.

Об этом пишет Pro.berdiansk.

Инцидент произошел в спальном районе города, по улице Волонтеров, 67. Вечером мужчина стал стрелять из окна своей квартиры по играющим во дворе детям, предположительно из пистолета. Также сообщается, что по предварительным данным, он был пьян.

Когда прохожие увидели это, то сразу вызвали полицию. Мужчину задержали, оказалось, что дома у него хранился арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. На данный момент ведется разбирательство по этому делу.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала.