В Николаевской областной клинической больнице подрядчик, который выполняет работы по ремонту гинекологического отделения, завалили двор строительным мусором.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала жительница Николаева Ирина Руденко.

Девушка отметила, что несмотря на то, что в проектно-сметной документации есть пункт об уборке мусора, однако подрядчик не выполняет своих обязательств на протяжении года.

— Знаете что это? Это Николаевская областная клиническая больница. Эти кучи мусора там лежат с прошлого лета. Всем ок, строители сбрасывают из окон во двор строительный мусор, глава ОГА с проверкой публикует это фото на своей странице. Им нормально, все это там уже год. В каждой смете на ремонт есть пункт о погрузке мусора вручную и вывоз мусора. Это так трудно убрать? Или это в календарном плане выполнения работ последним пунктом, а до его наступления это стихийная свалка может только разрастаться? А 13 специализированных отделений и их пациенты будут наслаждаться видом из окна? — написала Ирина Руденко.

В комментарии под публикацией жительница Николаева Елена Запороженко опубликовала фото внутреннего двора больницы до выполнения работ и отметила, что ранее пациенты могли там гулять.

Отметим, что в феврале 2020 года данное отделение уже затапливало. После ночных осадков с 5 на 6 февраля 2020 года потолок и стены помещений в больнице получили повреждения. Руководство учреждения объяснило это затянувшимся ремонтом крыши фирмой «Антарес-Буд», которая должна была завершить работы до 31 декабря 2019 года.

Тогда в больницу прибыла делегация во главе с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко и представители фирмы «Антарес-Буд». Подрядчики объяснили, что перед ремонтом крыши просили полностью освободить четвертый этаж, но им отказали. Подрядчика обязали ликвидировать последствия в течение двух недель.

В результате этого инцидента пострадало отделение гематологии, стены палат которого покрылись плесенью.

1 июля в Николаевской областной клинической больнице после очередного дождя протекла крыша. Дождем затопило отделение гематологии, в котором лечат больных раком крови.