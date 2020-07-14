Из-за пожара сухой травы в Снигиревском районе Николаевской области едва не сгорели 20 ульев.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В понедельник, 13 июля на экстренный номер 101 поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи села Кобзарцы Снигиревского района.

К месту вызова выехало оперативно-спасательное отделения № 24 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

К тушению пожара на площади 3 га привлекалось 8 единиц пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава, которым удалось потушить пожар лишь через час.

Напомним, с начала 2020 года на Николаевщине зарегистрировано 6 пожаров на полигонах твердых бытовых отходов.