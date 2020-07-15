В Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 977 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрирована во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Сейчас госпитализированы 3935 человек, из них 93 присоединены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14658 человек. Заболевание было подтверждено у 3967 детей и 7540 медиков, из них 5186 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 13 тысяч 675 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 827 тысяч 157 образцов и ИФА 383 тысячи 669 образцов.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели)

Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели)

Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)

Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели)

Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели)

город Киев - 6497 (2160 выздоровели)

Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)

Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)

Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели)

Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)

Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели)

Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)

Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели)

Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели)

Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели)

Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)

Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели)

Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).

Напомним, согласно данным международной правозащитной организации Amnesty International, во всем мире в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, уже умерли больше 3 тысяч медицинских работников, из которых 23 в Украине.