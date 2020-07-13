Согласно данным международной правозащитной организации Amnesty International, во всем мире в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, уже умерли больше 3 тысяч медицинских работников, из которых 23 в Украине.

Об этом сообщается на сайте Amnesty International.

«Анализ имеющихся данных организации показал, что, по неподтвержденной информации, больше 3 тысяч медицинских работников умерли от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 во всем мире. Эта цифра, вероятно, значительно занижена», — говорится в сообщении.

В отчете организация сообщила, что летальные случаи зафиксированы уже в 79 странах мира.

Самый высокий показатель смертности от COVID-19 — в Российской Федерации. Там от коронавирусной болезни уже умерли 545 медицинских работников.

Согласно отчету Amnesty International, в страны с наибольшим количеством умерших от болезни медицинских работников также относятся США (507), Великобритания (540), Бразилия (351), Мексика (248) Италия (188), Египет (111), Иран (91), Эквадор (82) и Испания (63).

В Украине, по данным организации, в результате пандемии умерли 23 медицинских работника.