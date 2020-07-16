Десантный корабль «Юрий Олефиренко»

В четверг, 16 июля, на Николаевском судостроительном заводе загорелся средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как сообщили спасатели возгорание произошло в трюме корабля около 14:35. Для ликвидации возгорания на завод направили 4 отделения государственных пожарно-спасательных частей.

Всего к тушению пожара привлечено 9 единиц техники и 25 человек. В 15:10 пожар удалось локализован на площади 8 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 1 человека, пострадавших и травмированных нет.

В 15:38 пожар в трюме корабля был ликвидирован. Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ

«Юрий Олефиренко» — советский и украинский средний десантный корабль проекта 773. Текущее название носит в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего в вооружённом конфликте на востоке Украины.

Напомним, средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» зашел на ремонт 23 июня.