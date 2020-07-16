Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подозреваемые есть оперуполномоченными управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в полиции Одесской области.

По данным следствия, они требовали 2,5 тысячи долларов от тех, кто оказывает платные интимные услуги на территории Одессы, за то, чтобы не привлекать их к ответственности по статье «занятие проституцией» и содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша в сумме 24,2 тыс. гривен оперуполномоченные были задержаны. Теперь им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в 2016 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевских полицейских, которые «крышевали» бордели.