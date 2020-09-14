Школьными столовыми и буфетами пользуются больше половины школьников, из которых всего 10% удовлетворены качеством блюд.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовало Министерство образования и науки.

«51,28% родителей утверждают, что их дети пользуются школьным буфетом, 33,1% — не пользуются им, а 15,6% сообщили об отсутствии буфета в школе. В то же время только 11,5% родителей отметили, что детям нравятся блюда и продукты из школьного буфета. Совокупность тех, кому блюда школьного буфета «скорее не нравятся» и «не нравятся», составляет 26,3%», — говорится в сообщении.

В то же время, согласно ответам учеников, школьное питание нравится только 10% из них, не нравится — более 31%. Ответы родителей показали, что большинство детей — 63,1% — пользуются горячим питанием в школе.

Также, согласно ответам родителей, в школьных буфетах встречаются продукты и блюда, которые на сегодня запрещены к продаже в школах. 24,9% родителей подтвердили продажу сладких газированных напитков, 21,3% — кондитерских изделий с кремами, 3,1% — нарезных салатов со сметаной, майонезом или уксусом. Также встречаются случаи продажи молока-самокваса, мороженого, грибов.

При этом большинство учеников — 73,9% утверждают, что не покупают такие продукты.

Почти четверть родителей крайне недовольны чистотой столовой и только 9% считают ее отличной. На «отлично» чистоту в столовой оценили 9% учащихся, «хорошо» — 35%, «удовлетворительно» — 31%, «крайне неудовлетворительно» — 25%.

Согласно ответам родителей, основными причинами, по которым ученики отказываются от питания в школе, являются: невкусная и холодная пища, плохой вид и запах блюд, плохое самочувствие после приема пищи, несоответствие особым диетическим потребностям, грязные посуда и приборы, недоверие к качеству школьных блюд, однообразное меню, полуфабрикаты, отсутствие первых блюд, плохой запах в столовой, «антисанитария», насекомые и т. д.

Среди проблем также — обеспечение горячим питанием только учеников начальной школы, высокая стоимость питания, недостаточное количество фруктов и кисломолочных продуктов.

Опрос «Удовлетворенность родителей и учеников школьным питанием» проводился 5-15 марта 2020 года, в нем приняли участие 923 учащихся и 3519 родителей из всех областей Украины и города Киева, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Напомним, депутат Николаевского горсовета Елена Киселева заявила, что центральная власть не обращает внимание на проблемы, связанные с подвозом детей в школы, а также питанием в учреждениях образования.