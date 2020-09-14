От крупнейшего в Арктике шельфового ледника 79N (Nioghalvfjerdsfjorden) на северо-востоке Гренландии откололся огромный кусок льда.

Об этом информирует BBC.

Ученые утверждают, что это доказывает, насколько быстро влияет глобальное потепление на этот регион.

Участок, на котором произошел раскол, занимает примерно 110 квадратных километров. Спутниковые снимки показывают, что лед рассыпался на множество мелких кусочков.

Ледник 79N имеет 80 км в длину и 20 км в ширину. На переднем крае ледник раздваивается, одно из ответвлений поворачивает на север. Именно эта часть откололась.

На спутниковых снимках также видно, что на поверхности ледника много талых озер. Согласно данным ученых, это свидетельствует о повышении температуры воздуха. Наличие талой воды также негативно влияет на ледники: она затекает в образовавшиеся щели, из-за чего образуются новые трещины и расколы.

Ранее ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по наихудшему сценарию.